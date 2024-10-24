Так, СБУ викрила і затримала 25-річного безробітного колаборанта, який співпрацював з воєнною розвідкою Росії. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив завдяки прокремлівським коментарям, які регулярно залишав у чатах російських Телеграм-каналів.

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Затримано агента росіян, який допомагав їм прориватися у Мирнограді

Встановлено, що громадянин України брав участь у підготовці бойових операцій окупантів із прориву оборони Мирнограда. До повноважень агента росгвардії входив обхід міста та його околиць у пошуках локацій укріпрайонів та вогневих позицій українських військ із подальшою їх фіксацією.

Отримані розвіддані чоловік месенджером надсилав "зв’язковому" – ще одному зраднику, що воює у лавах росгвардії на східному фронті.

Окрім військових координат агент передавав геолокації енергооб’єктів, які забезпечують світлом Покровський район.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження коригувальника і затримали його під час контрдиверсійних заходів.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, СБУ разом із Нацполіцією запобігли теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка Росії, залучивши до співпраці колаборантів із Запоріжжя.