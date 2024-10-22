Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины. По предварительной информации СМИ, речь идет о заказном убийстве бизнесмена Геннадия Бейбутяна.

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СБУ задержала заказчика убийства бизнесмена

Как выяснилось, убийство заказала российская спецслужба, которая хотела осуществить "показательную" ликвидацию деятеля, публично поддерживающего мобилизацию. Таким образом враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Полиции и СБУ удалось установить, что после успешного выполнения убийства российские спецслужбы планировали заказать убийства других активистов с публичной проукраинской позицией. Но украинские правоохранители провели многоходовую операцию и имитировали убийство.

По данным СБУ, им оказался 43-летний гражданин Украины, который попал в поле зрения российских спецслужб в 2017 году, когда работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов. После полномасштабного вторжения связь с ним была восстановлена.

Отмечается, что задачей агента был поиск киллера, который мог осуществить заказное убийство за 80 тысяч долларов США. Правоохранители задержали российского агента "на горячем", когда он собирался передать "доказательства" заказного убийства куратору из России.

Во время задержания в публичном месте злоумышленник имел при себе боевую гранату Ф-1, применение которой могло привести к человеческим жертвам, и мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российским куратором,

– говорится в сообщении.

Убийство бизнесмена в Одесской области инсценировали / Фото СБУ

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в покушении на убийство, совершенном из корыстных побуждений по заказу, а также в незаконном обращении со взрывными устройствами. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным источников РБК-Украина, речь шла о бизнесмене Геннадии Бейбутяне, тело которого, как сообщалось, с огнестрельными ранениями было обнаружено возле автомобиля на Старолюстдорфской дороге. СМИ писали, что следствие рассматривало вероятность заказного убийства.