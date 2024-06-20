Эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что россияне на Харьковщине провалили свою операцию. На геополитическом уровне для врага это наступление было стратегически важным, ведь они имели целью расширить фронт Украины почти в полтора раза.

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Война на истощение

По словам Ивана Варченко, враг, осуществляя наступление на Харьковщину, хотел продемонстрировать миру способность России работать в войне на истощение.

У них это не удалось – провалили наступление уже в первые дни, когда Силы обороны остановили продвижение россиян в ближнем пограничье. Они перешли к "глухой" обороне, пытаясь удержать позиции,

– отметил он.

Сейчас враг вынужден отступать, теряя значительную часть личного состава. Многие оккупанты попадают в окружение, а затем в плен.

"На Харьковщине операция врага продемонстрировала противоположный от замысла результат", – сказал эксперт по национальной безопасности.

Восточный фронт

Восточный фронт для россиян остается главным, там они пытаются двигаться по всем участкам Донецкой и Луганской областей, продвигаясь в Запорожье и Херсонскую область.

Они используют неторопливость украинских партнеров, в частности отсутствие F-16 в небе над Украиной. Эти самолеты существенно бы изменили ситуацию связанную с российским наступлением и позволило бы делать оборону более эффективной и менее изнурительной для украинских бойцов,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Россияне пытаются реализовать свое преимущество, в частности в живой силе и количестве артснарядов. Враг понимает, что такие преимущества быстро завершаются, потому что у ВСУ появилась возможность использовать больше боеприпасов в день, благодаря поставкам партнеров.

Какая ситуация на фронте: смотрите на канте