Експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що росіяни на Харківщині провалили свою операцію. На геополітичному рівні для ворога цей наступ був стратегічно важливим, адже вони мали на меті розширити фронт України майже у півтора раза.

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Війна на виснаження

За словами Івана Варченка, ворог, здійснюючи наступ на Харківщину, хотів продемонструвати світові здатність Росії працювати у війні на виснаження.

У них це не вдалось – провалили наступ вже у перші дні, коли Сили оборони зупинили просування росіян у ближньому прикордонні. Вони перейшли до "глухої" оборони, намагаючись утримати позиції,

– зауважив він.

Зараз ворог змушений відступати, втрачаючи значну частину особового складу. Багато окупантів потрапляє в оточення, а потім у полон.

"На Харківщині операція ворога продемонструвала протилежний від задуму результат", – сказав експерт з національної безпеки.

Східний фронт

Східний фронт для росіян залишається найголовнішим, там вони намагаються рухатись по всіх ділянках Донецької та Луганської областей, просуваючись до Запоріжжя та Херсонщини.

Вони використовують неквапливість українських партнерів, зокрема відсутність F-16 у небі над Україною. Ці літаки суттєво б змінили ситуацію пов'язану із російським наступом та дозволило б робити оборону більш ефективною та менш виснажливою для українських бійців,

– наголоси військовослужбовець ЗСУ.

Росіяни намагаються реалізувати свою перевагу, зокрема у живій силі та кількості артснарядів. Ворог розуміє, що такі переваги швидко завершуються, бо у ЗСУ з'явилася можливість використовувати більше боєприпасів на день, завдяки постачанню партнерів.

Яка ситуація на фронті: дивіться на канті