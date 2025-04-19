В то же время все действия противника закончились неудачами. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что оккупантам удается получить только тактические "победы".

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Действия россиян в Запорожье

Цель врага – атаки на острова, ведь россияне хотят получить успех и зайти на правый берег Днепра. По словам представителя, оккупанты увеличили интенсивность огневого давления и активно применяют авиацию.

В течение нескольких недель на Запорожском направлении (в районе Гуляйполя и Орехова) россияне вышли к Малым Щербакам, Степного и Лобкового, чтобы вернуть то, что потеряли в 2023 году во время контрнаступления ВСУ.

Где россияне вышли на Запорожье: смотрите на карте

Кроме того, враг хочет перерезать украинским военным логистический путь – дорогу, которая проходит мимо этих населенных пунктов.

На этой неделе враг пытался прорвать Запорожский фронт, применив более 300 своих бойцов, несколько десятков единиц техники (29 единиц уничтожено). Оккупанты потеряли большинство личного состава. Мы говорим об атаках на мотоциклах, которые они осуществляют на всех участках фронта,

– подчеркнул Братчук.

Целью таких атак является прорваться, а дальше, если получится, закрепиться на позициях, после чего подтягивать ресурсы и резервы. Спикер подчеркнул, что ВСУ удалось отбить эти попытки россиян. Вероятно, что оккупанты таким образом намерены отвлечь внимание украинских военных от боев в Донецкой области.

Братчук добавил, что хотя россияне используют большое количество огневого поражения, у них нет ударной группировки, которая бы продвигалась на Запорожье и выполняла задачи оперативно-тактического уровня.

Кстати, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что затишья на Юге ожидать не стоит. Россияне не покинут попытки наступления, ведь Владимир Путин требует успехов от своих генералов, которые с радостью бросают в ад своих солдат, чтобы выполнить задание. Также враг может перебросить в Запорожскую и Херсонскую области военных с Курщины, но маловероятно, что это даст России хоть какой-то результат.