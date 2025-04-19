Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что говорится об областях, внесены в Конституцию России. Между тем все другие направления – попытки отвлечь внимание Сил обороны.

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Где будут главные российские наступления

Полковник запаса ВСУ объяснил, что сейчас у россиян заканчивается прошлогодняя военная кампания, которая затянулась на достаточно долгое время. Перед 9 мая они будут делать последние рывки – могут попытаться вытеснить украинских военных из Луганской области. Однако враг не имеет достаточно сил и средств, чтобы выйти за рамки тактических успехов.

Тем временем оккупанты готовятся к летней кампании. В конце мая и в начале июня они подождут неделю – две, чтобы закончились дожди и высохла земля.

После этого россияне начнут движение, которое прописано в Конституции России – 4 области, которые они хотят захватить. Говорится о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской,

– сказал он.

На Сумском направлении сейчас Россия сосредоточила более 60 тысяч солдат, также ведет боевые действия в Харьковской области. Однако Свитан объяснил, что любые другие действия врага в этих областях имеют цель отвлечь внимание ВСУ, чтобы украинские войска растянулись по линии фронта.

К слову, самой горячей ситуация остается на Покровском направлении. По сообщению Генштаба, там за минувшие сутки враг совершил более полусотни штурмов.