Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про області, внесені до Конституції Росії. Тим часом всі інші напрямки – намагання відвернути увагу Сил оборони.

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Де будуть головні російські наступи

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що зараз в росіян закінчується тогорічна військова кампанія, яка затягнулась на досить довгий час. Перед 9 травня вони будуть робити останні ривки – можуть спробувати витіснити українських військових з Луганської області. Однак ворог не має достатньо сил та засобів, щоб вийти за рамки тактичних успіхів.

Тим часом окупанти готуються до літньої кампанії. В кінці травня і на початку червня вони почекають тиждень – два, щоб закінчились дощі та висохла земля.

Після цього росіяни почнуть рух, який прописаний у Конституції Росії – 4 області, які вони хочуть захопити. Мовиться про Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку,

– сказав він.

На Сумському напрямку зараз Росія зосередила понад 60 тисяч солдатів, також веде бойові дії в Харківській області. Однак Світан пояснив, що будь-які інші дії ворога в цих областях мають мету відвернути увагу ЗСУ, щоб українські війська розтягнулись по лінії фронту.

До слова, найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку. За повідомленням Генштабу, там за минулу добу ворог здійснив понад пів сотні штурмів.