Наразі там Росія зосередила понад 60 тисяч своїх солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента.

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Яка ситуація на Сумському напрямку

Зеленський каже, що Росія продовжує накопичувати свої війська на Сумському напрямку. Він пояснює, що перед українськими воїнами стоїть завдання перешкоджати окупантам. Проте зазначає, що для цього потрібна військова допомога.

За словами Зеленського, її не вистачає, але значного дефіциту в артилерії немає. Він наголошує, що Україна самостійно виробляє зброю. Однак, потребує фінансування європейських партнерів, зокрема у виробництві дронів.

До слова, раніше у Держприкордонслужбі пояснили, які напрямки є загрозливими для Сумської та Харківської областей. Там зауважили, що росіяни намагаються просунутися в цих регіонах та створити "сіру зону".

Окрім цього, вони збільшують кількість обстрілів та атакують Сумщину і Харківщину ударними безпілотниками.