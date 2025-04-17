Сейчас там Россия сосредоточила более 60 тысяч своих солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

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Какова ситуация на Сумском направлении

Зеленский говорит, что Россия продолжает накапливать свои войска на Сумском направлении. Он объясняет, что перед украинскими воинами стоит задача препятствовать оккупантам. Однако отмечает, что для этого нужна военная помощь.

По словам Зеленского, ее не хватает, но значительного дефицита в артиллерии нет. Он отмечает, что Украина самостоятельно производит оружие. Однако, нуждается в финансировании европейских партнеров, в частности в производстве дронов.

К слову, ранее в Госпогранслужбе объяснили, какие направления являются угрожающими для Сумской и Харьковской областей. Там отметили, что россияне пытаются продвинуться в этих регионах и создать "серую зону".

Кроме этого, они увеличивают количество обстрелов и атакуют Сумскую и Харьковскую области ударными беспилотниками.