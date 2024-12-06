Что изменилось и о чем это сигнализирует 24 Каналу объяснил боец ВСУ Евгений Иевлев.

Обратите внимание Это самый сложный вид боев, – боец описал чрезвычайно сложные условия битвы за Торецк

Почему динамика боев не изменилась

Если предыдущие годы врагу не удавались активные штурмовые действия в период зимних морозов, известны даже истории, когда оккупанты замерзали в танках, то сейчас все изменилось. Ежегодно враг учится и приспосабливается к неблагоприятным условиям.

Наоборот, враг сейчас активизировал диверсионно-разведывательные действия, в частности в посадках, рассказал боец ВСУ. Поскольку цвета ландшафта изменились, с тепловизором легче обнаружить скопления живой силы.

Гораздо худшими условиями, чем зимние, являются дождевые, когда техника начинает вязнуть, а сейчас земля замерзла и позволяет движение.

Все адаптировались максимально. Возможно, когда будет минус 28, условно, дроны уже не полетают, как могли. Но никаких критических изменений не происходит и нельзя сказать, что зимой россияне стихнут атаки. За эти годы враг сумел нивелировать факторы, которые влияли на них,

– рассказал Иевлев.