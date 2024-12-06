Подробнее о них рассказал 24 Каналу боец ВСУ Евгений Иевлев.

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Россияне штурмуют Торецк

Иевлев рассказал, что полоса, которую держит его подразделение пока едва ли не единственная, где враг за последний месяц не имел продвижения.

С большими потерями, медленно, но они все же движутся в направлении Торецка, Курахово, Покровска, Часового Яра.

Ситуация в Торецке сложная. Самая тяжелая задача – ворваться в первые здания, улицы города и закрепиться, что врагу, к большому сожалению, удалось,

– сообщил военнослужащий.

Впрочем, сейчас большую часть города контролируют Вооруженные Силы Украины.

"Городские бои – это очень страшная история. Это не в поле, когда враг условно подошел максимально близко и начинает крыть твои позиции минометами. Городские бои – это огромные потери, что у врага, что у нас. Три этажа здания могут быть нашими, а три этажа не нашими. Городские бои – это очень тяжело и именно сейчас они происходят в Торецке",

– сказал Иевлев.