Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на 6 декабря

Так, DeepState ночью 6 декабря сообщили, что враг оккупировал ряд сел на Кураховском направлении. Речь идет о Старых Тернах, Ильинке и Новодмитровке. Также на том же направлении продвижение врага зафиксировано в самом Курахово, в Романовке и у Успеновки.

Что происходит на Кураховском направлении: смотрите на карте

Кроме этого, российской армии удалось захватить село Новопустинка, что на Покровском направлении.

Покровское направление: смотрите на карте

Заметим, в вечерней сводке 5 декабря Генштаб сообщил о 41 атаке на Кураховском направлении. Бои продолжались вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки. На Покровском направлении враг пытался вклиниться в оборону ВСУ 37 раз.