Детальніше про них розповів 24 Каналу боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

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Росіяни штурмують Торецьк

Ієвлєв розповів, що смуга, яку тримає його підрозділ наразі чи не єдина, де ворог за останній місяць не мав просування.

З великими втратами, повільно, але вони все ж рухаються в напрямку Торецька, Курахового, Покровська, Часового Яру.

Ситуація в Торецьку складна. Найважче завдання – увірватися в перші будівлі, вулиці міста і закріпитися, що ворогові, на превеликий жаль, вдалося,

– повідомив військовослужбовець.

Втім, наразі більшу частину міста контролюють Збройні Сили України.

"Міські бої – це дуже страшна історія. Це не в полі, коли ворог умовно підійшов максимально близько і починає крити твої позиції мінометами. Міські бої – це величезні втрати, що у ворога, що у нас. Три поверхи будівлі можуть бути нашими, а три поверхи не нашими. Міські бої – це дуже важко і саме зараз вони відбуваються в Торецьку",

– сказав Ієвлєв.