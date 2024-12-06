Що змінилося і про що це сигналізує 24 Каналу пояснив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

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Чому динаміка боїв не змінилась

Якщо попередні роки ворогові не вдавалися активні штурмові дії в період зимових морозів, відомі навіть історії, коли окупанти замерзали в танках, то наразі все змінилося. Щорічно ворог вчиться і пристосовується до несприятливих умов.

Навпаки, ворог зараз активізував диверсійно-розвідувальні дії, зокрема в посадках, розповів боєць ЗСУ. Оскільки кольори ландшафту змінилися, з тепловізором легше виявити скупчення живої сили.

Набагато гіршими умовами, ніж зимові, є дощові, коли техніка починає грузнути, а наразі земля замерзла і дозволяє рух.

Всі адаптувалися максимально. Можливо, коли буде мінус 28, умовно, дрони вже не політають, як могли. Але ніяких критичних змін не відбувається і не можна сказати, що взимку росіяни стишать атаки. За ці роки ворог зумів нівелювати чинники, які впливали на них,

– розповів Ієвлєв.