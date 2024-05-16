Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что сейчас россияне продвигаются в области благодаря подготовленным группировкам. Враг имеет не так много вариантов, с каких направлений взять новые резервы.

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Могут ли россияне усилить группировку

По словам Сазонова, в Харьковской области у россиян есть резервы, о которых ВСУ было известно. Враг работает на максимуме возможностей, однако новых резервов оккупанты не перебрасывали на это направление.

У них нет свободных резервов. Они бы с радостью усилили наступление на Харьковскую область, но не имеют боевых подразделений,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Все прорывы и успехи врага в Харьковской области, по словам Сазонова, делали десантные боевые подразделения с опытом.

Они могут усилить свои группировки благодаря Сумской области, тех резервов, что есть там, или Купянска. Еще под вопросом Лиман, но там идут такие бои, что оттуда никого не возьмут,

– объяснил военнослужащий ВСУ.

Как продвигаются россияне в Харьковской области: смотрите на карте

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