Сейчас движение оккупантов замедлилось. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт Олег Жданов отметил, что количество вражеской группировки войск не соответствует задачам, если брать за основу взятие, или окружение Харькова.

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У россиян сейчас дилемма

Северная группировка российских войск, которая пыталась пройти на Липцы, совсем не выполнила задачу. Вероятно, она должна была подойти к Харькову на 20 километров, чтобы ствольная артиллерия могла возобновить работу, как это было до освобождения Харьковской области. Напомним, что тогда враг круглосуточно осуществлял артиллерийские обстрелы Харькова.

Я бы сказал, что южная группировка в большинстве выполнила задачу, которую, возможно, ставило перед собой российское командование. Оно заставило нас ввести в бой определенное количество резервов для сдерживания вражеского наступления,

– сказал Жданов.

На сегодня понятно, что движение армии России замедлилось, потому что сил и средств недостаточно для глубокого продвижения на нашу территорию.

"Вероятно, у оккупантов сейчас дилемма с тем, что делать дальше, или отходить, или начать перебрасывать войска из других оперативных направлений, ведь тех сил и средств, которые применил противник хватит еще на несколько суток, а дальше надо принимать решение, куда двигаться", – добавил военный эксперт.

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