Зараз рух окупантів сповільнився. У розмові з 24 Каналом військовий експерт Олег Жданов зазначив, що кількість ворожого угруповання військ не відповідає завданням, якщо брати за основу взяття, чи оточення Харкова.

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У росіян зараз дилема

Північне угруповання російських військ, яке намагалося пройти на Липці, зовсім не виконало завдання. Ймовірно, воно мало підійти до Харкова на 20 кілометрів, щоб ствольна артилерія могла відновити роботу, як це було до звільнення Харківської області. Нагадаємо, що тоді ворог цілодобово здійснював артилерійські обстріли Харкова.

Я б сказав, що південне угруповання в більшості виконало завдання, яке, можливо, ставило перед собою російське командування. Воно змусило нас ввести в бій певну кількість резервів для стримування ворожого наступу,

– мовив Жданов.

На сьогодні зрозуміло, що рух армії Росії уповільнився, тому що сил та засобів недостатньо для глибокого просування на нашу територію.

"Ймовірно, в окупантів зараз дилема з тим, що робити далі, чи відходити, чи почати перекидати війська з інших оперативних напрямків, адже тих сил і засобів, які застосував противник вистачить ще на декілька діб, а далі треба ухвалювати рішення, куди рухатись", – додав військовий експерт.

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