На тлі евакуації з Вовчанська окупанти розпочали справжнє полювання на цивільних. Про це розповів начальник Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.

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Як відбувається евакуація у Вовчанську

За словами посадовця, подібні випадки фіксуються відучора. Росіяни "переслідують" цивільні та поліцейські автівки за допомогою FPV-дронів.

Болвінов зазначив, що у Вовчанській та прилеглих громадах людей залишилося небагато, втім, усі вони потребують допомоги. Переважно, це літні люди, які не мають змоги виїхати з російського пекла самостійно.

Станом на ранок 16 травня до поліції надійшло 35 заявок із проханням про евакуацію. Правоохоронець каже, що кількість звернень може збільшитися.

Він наголосив, що за вчорашній день поліція евакуювала понад 200 людей з Вовчанського та понад 180 з Липецького напрямків.

Болвінов просить жителів Вовчанська намагатися самостійно залишати райони, де йдуть бої, і прямувати до моста, де є укриття, і де поліція може забрати людей.

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