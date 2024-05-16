Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що зараз росіяни просуваються в області завдяки підготовленим угрупованням. Ворог має не так багато варіантів, з яких напрямків взяти нові резерви.

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Чи можуть росіяни посилити угруповання

За словами Сазонова, у Харківській області в росіян є резерви, про які ЗСУ було відомо. Ворог працює на максимумі можливостей, однак нових резервів окупанти не перекидали на цей напрямок.

У них немає вільних резервів. Вони б з радістю посилили наступ на Харківську область, але не мають бойових підрозділів,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Всі прориви та успіхи ворога в Харківській області, за словами Сазонова, робили десантні бойові підрозділи з досвідом.

Вони можуть посилити свої угруповання завдяки Сумській області, тих резервів, що є там, або Куп'янська. Ще під питанням Лиман, але там точаться такі бої, що звідти нікого не візьмуть,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Як просуваються росіяни в Харківській області: дивіться на карті

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