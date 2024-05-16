Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що зараз росіяни просуваються в області завдяки підготовленим угрупованням. Ворог має не так багато варіантів, з яких напрямків взяти нові резерви.
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Чи можуть росіяни посилити угруповання
За словами Сазонова, у Харківській області в росіян є резерви, про які ЗСУ було відомо. Ворог працює на максимумі можливостей, однак нових резервів окупанти не перекидали на цей напрямок.
У них немає вільних резервів. Вони б з радістю посилили наступ на Харківську область, але не мають бойових підрозділів,
– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.
Всі прориви та успіхи ворога в Харківській області, за словами Сазонова, робили десантні бойові підрозділи з досвідом.
Вони можуть посилити свої угруповання завдяки Сумській області, тих резервів, що є там, або Куп'янська. Ще під питанням Лиман, але там точаться такі бої, що звідти нікого не візьмуть,
– пояснив військовослужбовець ЗСУ.
Як просуваються росіяни в Харківській області: дивіться на карті
Ситуація в Харківській області:останні новини
- Речник Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що російське командування в атаку відправляє переважно піхотні групи вздовж лісосмуг. Наразі в Харківській області по російській армії продовжують працювати снайпери та FPV-дрони.
- Росіяни в Харківській області атакували у напрямку населеного пункту Стариця. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. На жаль, контратаці ЗСУ в районі міста Вовчанськ передували російські обстріли.
- ЗСУ в Харківській області вдалося захопити двох російських загарбників у полон. Оператори 8-го окремого полку ССО зазначили, що полонених окупантів очікує допит, а надалі – обмін на наших військових.
- Начальник Харківської обласної поліції Сергій Болвінов розповів, що у Вовчанську росіяни "переслідують" цивільні та поліційні автівки за допомогою FPV-дронів. Болвінов зазначив, що у Вовчанській та прилеглих громадах людей залишилося небагато, втім, усі вони потребують допомоги.