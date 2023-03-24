По мнению военного эксперта Петра Черника, потенциала для прорывных действий у врага нет. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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За год на Бахмутском направлении они продвинулись на 25 – 30 километров. Для "второй армии мира", подчеркивает Черник, это очень скромные показатели.

"Если смотреть на эту проблематику с точки зрения времени и усилий, которые они потратили, мне очень трудно представить, что нового они могут нам предложить. За исключением колоссальных пехотных валов, которые фактически применяются уже несколько месяцев", – говорит он.

Нельзя отменить опасность этой работы противника, ибо в некоторых моментах они достигают своего успеха. Пусть небольшими, но очень медленными коками вперед двигаются. "Соледар, к большому сожалению, пока оккупирован, и это произошло буквально в конце прошлого года", – напомнил военный эксперт.

Черник о безумии, к которому могут прибегнуть россияне: смотрите видео

Высокая тональность прошла

По словам Черника, ежедневных атак противника большими силами на всем участке того же Бахмута уже нет. Есть артиллерийские и минометные обстрелы, но большое количество пехоты отсутствует. Вместе с тем в отдельных точках они появляются группами 15 – 30 человек и пытаются двигаться вперед.

Большая тональность – это когда есть 15 километров фронта, и по всему этому участку враг движется и живой силой, и техникой вперед. Это уже пройдено,

– утверждает военный эксперт.

Черник отмечает: россияне могут ударить на любом направлении. "Как говорил великий мыслитель Квинт Тулий Цицерон: "Чем ближе крушение империи, тем безумнее их действия". И они к этому безумию могут прибегнуть", – подчеркивает военный эксперт. Россияне показали, что их тактический образ мышления не имеет ничего общего с адекватностью.

Давайте вспомним сериал в Чернобаевке. Трезвомыслящие люди не могут постоянно концентрировать на одном месте силы и средства, которые терпят сокрушительный разгром. А они это сделали не раз, не два и не три. Я сбился со счета на более чем двадцатый раз,

– отмечает Черник.

Так же было и с островом Змеиным. Оккупанты несколько раз высаживали на пустую сушу десант, который был уничтожен. "Мой любимый пример – понтон через Северский Донец весной прошлого года. За сутки 5 раз на одном месте. Потеряли почти 800 человек, 73 единицы техники, но 5 раз клали понтон. Гомосапиенс так делать не могут, а они – делают", – говорит Черник.

Учитывая вышесказанное, отмечает эксперт, можем допустить, что колоссальную пехоту (30 000 – 40 000 человек) захватчики могут бросить на наши укрепрайоны и банально их уничтожить.

И, наконец, будем честны: если они решат совершить очередной акт суицида – добро пожаловать! Чем больше мы их убьем сейчас, тем легче будет нашим внукам,

– уверяет Петр Черник.

Наша ошибка в том, добавляет военный эксперт, что мы стараемся смотреть на них через призму рациональных очков и европейской ценностной парадигмы.

Это их классический исторический менталитет, который с точки зрения здравого смысла не разгадывается. На мой взгляд, "лишнехромосомные" не прошли конечной фазы цивилизованной гуманизации, что прошел весь цивилизованный мир,

– считает он.

Черник привел конкретный исторический пример. "У Эйзенхауэра глаза вылезли из орбит, когда он спросил у Жукова: "А как вы решали проблематику противотанковых минных полей?". Тот ответил: "Очень просто: несколько пехотных дивизий – потом танки". Он так и не понял, что это значит", – заметил военный эксперт. Тот же командующий третьей армией США во Второй мировой войне Джордж Паттон писал своей жене письмо: "Россияне – варвары. Они не жалеют ни свою, ни чужую жизнь. И бесконечно больны алкоголизмом".

Ну, что может быть в нерациональной пьяной голове? Такие они есть, наконец надо понять, что это константа, которую мы не осмыслим с точки зрения рациональности,

– обратил внимание Черник.

Но это нужно учитывать. Следовательно, россияне действительно могут прибегнуть к какому-то безумию. "Человеческий ресурс у них для этого еще есть. Техники нет – уже Т-54 и Т-55 снимают с консервации", – подытожил Петр Черник.

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