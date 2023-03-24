На думку військового експерта Петра Черника, потенціалу для проривних дій у ворога немає. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

Варте уваги Найближча точка до Донецька, – військовий експерт про важливість Авдіївки

За рік часу на Бахмутському напрямку вони просунулися на 25 – 30 кілометрів. Для "другої армії світу", підкреслює Черник, це дуже скромні показники.

"Якщо дивитися на цю проблематику з точки зору часу й зусиль, які вони витратили мені вкрай важко уявити, що нового вони можуть нам запропонувати. За винятком колосальних піхотних валів, які фактично застосовуються вже кілька місяців", – каже він.

Не можна скасувати небезпеку цієї роботи противника, бо в деяких моментах вони таки досягають свого успіху. Хай невеликими, але дуже повільними коками вперед таки рухаються. "Соледар, на превеликий жаль, поки що окупований, і це відбулося буквально в кінці минулого року", – нагадав військовий експерт.

Черник про божевілля, до якого можуть вдатися росіяни: дивіться відео

Висока тональність минула

За словами Черника, щоденних атак противника великими силами на усій ділянці того самого Бахмута вже немає. Є артилерійські та мінометні обстріли, але велика кількість піхоти – відсутня. Та в окремих точках вони ще з'являються групами 15 – 30 людей і намагаються рухатися вперед.

Велика тональність – це коли є 15 кілометрів фронту, і на всій цій ділянці ворог рухається і живою силою, і технікою вперед. Це вже пройдено,

– стверджує військовий експерт.

Черник наголошує: росіяни можуть вдарити на будь-якому напрямку. "Як казав великий мислитель Квінт Тулій Цицерон: "Чим ближче крах імперії, тим божевільніші їхні дії". І вони до цього божевілля можуть вдатися", – підкреслює військовий експерт. Росіяни показали, що їхній тактичний спосіб мислення немає нічого спільного з адекватністю.

Загадаймо серіал у Чорнобаївці. Люди, які тверезо мислять, не можуть постійно концентрувати на одному місці сили й засоби, котрі зазнають нищівного розгрому. А вони це зробили не раз, не два і не три. Я збився з ліку на двадцятий раз,

– відзначає Черник.

Так само було й з островом Зміїний. Окупанти кілька разів висаджували на порожній суходіл десант, який був знищений. "Мій улюблений приклад – понтон через Сіверський Донець весною минулого року. За одну добу 5 разів на одному місці. Втратили майже 800 людей, 73 одиниці техніки, але 5 разів клали понтон. Гомосапіенс так робити не можуть, а вони – роблять", – говорить Черник.

З огляду на вищезазначене, відзначає експерт, можемо допустити, що колосальну піхоту (30 000 – 40 000 людей) загарбники можуть кинути на наші укріпрайони та банально їх винищити.

І, зрештою, будьмо чесними: якщо вони вирішать здійснити черговий акт суїциду – ласкаво просимо! Чим більше ми їх вб'ємо зараз, тим легше буде нашим онукам,

– запевняє Петро Черник.

Наша помилка в тому, додає військовий експерт, що ми намагаємося дивитися на них крізь призму раціональних окулярів та європейської ціннісної парадигми.

Це їхній класичний історичний менталітет, який з точки зору здорового глузду не розгадується. На мій погляд, "зайвохромосомні" не пройшли кінцевої фази цивілізованої гуманізації, котру пройшов весь цивілізований світ,

– вважає він.

Черник навів конкретний історичний приклад. "У Ейзенхауера очі вилізли з орбіт, коли він спитав у Жукова: "А як ви вирішували проблематику протитанкових мінних полів?". Той відповів: "Дуже просто: кілька піхотних дивізій – потім танки". Він так і не зрозумів, що це означає", – зауважив військовий експерт. Той самий командувач третьої армії США у Другій світовій війні Джорж Паттон писав своїй дружині листа: "Росіяни – варвари. Вони не шкодують ні своє, ні чуже життя. І нескінченно хворі на алкоголізм".

Ну що може бути у нераціональній п'яній голові? Такі вони є, нарешті треба зрозуміти, що це – константа, яку ми не осмислимо з точки зору раціональності,

– звернув увагу Черник.

Але це потрібно брати до уваги. Відтак росіяни справді можуть вдатися до якогось божевілля. "Людський ресурс в них для цього ще є. Техніки немає – вже Т-54 і Т-55 знімають з консервації", – підсумував Петро Черник.

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