Бой начался под вечер и закончился затемно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 128 ОГШБр.

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Как Вооруженные Силы отбили штурм врага

Бойцы сообщают, что вечером, 16 апреля, на украинские позиции выдвинулись колонны вражеской техники с пехотой. Аэроразведка вовремя обнаружила колонны россиян, поэтому операторы БПЛА начали уничтожать оккупантов за 8 километров до позиций Вооруженных Сил. Одновременно присоединилась ствольная артиллерия, которая нанесла мощный удар по врагу.

Украинские защитники уничтожили масштабный штурм россиян: смотрите видео

В бригаде заявили, что общее количество техники оккупантов состояло из более 300 штурмовиков и около 40 единиц бронированной техники (БМП, БТР, танки) и квадроциклов.

Только незначительной части россиян удалось прорваться сквозь огневую завесу и дойти на расстояние поражения стрелкового оружия. Этих недобитков из минометов, пулеметов и автоматов гоняла уже наша пехота,

– говорится в сообщении.

Это отражение массированной атаки – пример эффективного взаимодействия различных боевых подразделений.

В 128 ОГШБр добавили, что бой длился более 2 часов. В результате уничтожили 29 единиц вражеской бронированной техники и около 140 штурмовиков. Наши защитники не потеряли ни одной позиции.

К слову, враг постоянно продвигается на разных участках фронта. Россияне своими штурмами пытаются истощить украинские подразделения и захватить как можно большую часть территории прежде всего в Донецкой области.