О главных событиях дня, ситуации на фронте, победах на дипломатическом поле по состоянию на 11 сентября, рассказываем в материале 24 Канала.

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07:50, 11 сентября Генштаб обновил статистику потерь врага За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 580 окупантов, а с начала вторжения в Украину погибли более 269 тысяч российских военных.

07:40, 11 сентября Во многих областях объявили воздушную тревогу Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударными дронами. Под атакой врага – Кривой Рог, второй раз за сутки. В Воздушных силах предупредили о запуске дронов в направлении Кривого Рога, а затем и о ракетной опасности. Около 7:40 в городе прогремели взрывы, это подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

07:18, 11 сентября ВСУ имеют успех в районе Клещиевки На Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области. Защитники вытесняют окупантов с занятых ими позиций, а также закрепляются на достигнутых рубежах. В утренней сводке Генштаба сообщили о жестких боях в этом направлении. В то же время оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно. Фиксировали попытки врага в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

04:30, 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог В Кривом Роге раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Мониторинговые группы писали о пусках ракет, вероятно – Х-59, с самолетов Су-34. В воздушных силах предупреждали об угрозе атаки ударных беспилотников. Отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области объявили в 05.23, а уже в 05.41 председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что "все нормально" и пообещал утром прокомментировать ситуацию в городе.

03:10, 11 сентября В Белгороде мощные взрывы В русском Белгороде была слышна серия мощных взрывов. В частности, о мощных звуках сообщалось в Яковлевском районе области. Местные власти заявили об атаке дронов.

02:23, 11 сентября В Парламенте Британии задержали китайского шпиона В Великобритании задержан помощник депутата парламента. Его подозревают в шпионаже в пользу Китая. Задержание китайского шпиона в парламенте Британии можно считать серьезной эскалацией со стороны Пекина.

01:32, 11 сентября Погиб боец Сергей Бондаренко В Кривом Роге похоронили украинского воина Сергея Бондаренко, сражавшегося с оккупантами. Украинцу было 46 лет. Летом 2022 года он участвовал в освобождении Архангельского Херсонской области. Героя не стало 6 сентября 2023 в Херсонской области в районе временно оккупированной Новой Каховки.