Про головні події дня, ситуацію на фронті, перемоги на дипломатичному полі станом на 11 вересня, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
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Генштаб оновив статистику втрат ворога
Минулої доби ЗСУ ліквідували 580 окупантів, а з початку вторгнення в Україну загинули понад 269 тисяч російських військових.
У багатьох областях оголосили повітряну тривогу
У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами. Під атакою ворога – Кривий ріг, вдруге за добу.
У Повітряних силах попередили про запуск дронів у напрямку Кривого Рогу, а згодом і про ракетну небезпеку. Близько 7:40 у місті пролунали вибухи, це підтвердив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.
ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки
На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, що на Донеччині. Захисники витісняють окупантів із зайнятих ними позицій, а також закріплюються на досягнутих рубежах. У ранковому зведенні Генштабу повідомили про жорсткі бої на цьому напрямку.
Водночас окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безрезультатно. Фіксували спроби ворога у районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
Росія атакувала Кривий Ріг
У Кривому Розі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Моніторингові групи писали про пуски ракет, ймовірно - Х-59, з літаків Су-34. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки ударних безпілотників.
Відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області оголосили о 05:23, а вже о 05:41 голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що "все нормально" та пообіцяв зранку прокоментувати ситуацію в місті.
У Бєлгороді потужні вибухи
У російському Бєлгороді було чути серію потужних вибухів. Зокрема, про потужні звуки повідомляли у Яковлевському районі області. Місцева влада заявила про атаку дронів.
У Парламенті Британії затримали китайського шпигуна
У Великій Британії затримали помічника депутата парламенту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Затримання китайського шпигуна у парламенті Британії можна вважати серйозною ескалацією з боку Пекіна.
Загинув боєць Сергій Бондаренко
У Кривому Розі поховали українського воїна Сергія Бондаренка, який боровся з окупантами. Українцю було 46 років. Влітку 2022 року він брав участь у звільнені Архангельського Херсонської області. Героя не стало 6 вересня 2023 року в Херсонській області в районі тимчасово окупованої Нової Каховки.
Зеленський висловився про тривалу війну з Росією
Президент Володимир Зеленський в інтервʼю виданню The Economist заявив, що він та його команда мають бути готові до тривалої війни, яку розв'язала Росія проти України.
За його словами, не зумівши швидко підкорити нашу державу, Путін налаштований виснажити її та рішучість її партнерів. Путін прагне перетворити Україну на дисфункціональну, знелюднілу державу, біженці з якої створюють проблеми в Європі. Однак тим часом сама Росія є крихкою.