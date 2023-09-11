07:18, 11 вересня

На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, що на Донеччині. Захисники витісняють окупантів із зайнятих ними позицій, а також закріплюються на досягнутих рубежах. У ранковому зведенні Генштабу повідомили про жорсткі бої на цьому напрямку.

Водночас окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безрезультатно. Фіксували спроби ворога у районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.