Глава Пентагона провел разговор с украинским министром обороны. Остин сообщил, какие вопросы были затронуты.

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На связи с США

Министр обороны США отметил, что говорил с Умеровым о поддержке Украины.

Сегодня я общался со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым по приоритетной помощи в сфере безопасности и текущих боевых действий Украины. Соединенные Штаты остаются преданными помощи Украине в защите от российской агрессии,

– говорится в сообщении американского чиновника.

Напомним, что у Байдена ранее признавались, что Киев не предупреждал о намерениях провести Курскую операцию. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заметил, что нет ничего удивительного в том, что Украина не предупредила о своих планах, ведь это ее война.

Также в Белом доме заверили, что Киев не нарушал ограничения, установленные США по использованию американского оружия на территории России.