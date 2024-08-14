Очільник Пентагону провів розмову з українським міністром оборони. Остін повідомив, які питання було порушено.

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На зв'язку із США

Міністр оборони США зазначив, що говорив з Умеровим щодо підтримки України.

Сьогодні я спілкувався зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим щодо пріоритетної допомоги у сфері безпеки та поточних бойових дій України. Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні в захисті від російської агресії,

– йдеться у повідомленні американського чиновника.

Нагадаємо, що у Байдена раніше зізнавалися, що Київ не попереджав про наміри провести Курську операцію. Речник Держдепу Метью Міллер зауважив, що немає нічого дивного у тому, що Україна не попередила про свої плани, адже це її війна.

Також у Білому домі запевнили, що Київ не порушував обмеження, встановлені США щодо використання американської зброї на території Росії.