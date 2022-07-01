Наступление в направлении Кремля – единственный выход, – политолог о путях "укротительства" России

Европа ввела санкции против России и вводит нефтяное эмбарго. Этим страны ЕС пытаются истощить Россию. Однако единственный вариант "укротить" Кремль – это пойти в наступление на Россию.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Андрей Вигиринский. Он говорит, что Европа поняла, что обычная жизнь с Россией просто невозможна.

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По его мнению, чтобы действительно "укротить" Россию Европа должна объединиться военным путем и вступить в войну на стороне Украины.

И как следствие – переводить эту войну в наступательный характер направления Кремля. Других способов решить это, кроме как захватить Россию и сменить там политическое руководство, нет, – заявил Вигиринский.

По его словам, если говорить о том, как изолировать страну, то нужно понимать, что есть страны демократические, а есть страны, которые нельзя назвать демократическими, но без них обойтись невозможно.

"К примеру, на сегодняшний день в этом вопросе нельзя обойтись без Саудовской Аравии или Индии. Туда Россия до сих пор продает свою нефть и получает за это доходы. И США не рискует портить отношения, например, с Индией", – добавил он.

Вигиринский заверил, что для того чтобы истощить Россию, нам нужна поддержка тех стран, которые не относятся к "лагерю демократических".

По мнению эксперта, повлиять на Россию и остановить военный конфликт мог бы Китай, если бы нажал на Кремль или просто перестал поддерживать страну.

Андрей Вигиринский о санкциях против России и позиции Запада: видео



Отметим, что в мае 2022 года экономика России сократилась на 4,3% в годовом расчете. В апреле текущего года этот показатель упал на 2,8%, в то время как в марте был зафиксирован рост на уровне 1,3%. Теперь в России стали говорить о дефолте.

К слову, ранее украинский политолог Николай Давидюк объяснял, что Западу нужно еще больше обложить Путина санкциями. Такое решение сделает Европу только более сильной и сплоченной. "Единственное выигрышное решение для Европы – Украина. Поэтому задача Запада – сделать Путина нищим, а дальше ВСУ свое дело знают", – добавил он.