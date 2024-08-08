По сообщению DeepState, военные 53 ОМБр ВСУ вернули под контроль Нью-Йоркскую специальную общеобразовательную школу-интернат номер 38. На этом учебном заведении позавчера оккупанты вывесили свой триколор.

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"Показали, кто настоящий хозяин"

Воины поделились видео, на котором мощный ударом FPV-дрона уничтожили "тряпку" россиян, вернув на законное место украинский флаг.

Метким ударом установили справедливость: смотрите видео

Отметим, что боевые действия в населенном пункте продолжаются. Ситуация там остается сложной.

Так, за минувшие сутки на Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский противник нанес 19 авиаударов. По данным Генштаба ВСУ, агрессор сбросил более трех десятков управляемых бомб.