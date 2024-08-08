По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в целом зафиксировано 96 боевых столкновений. Активнее всего враг продолжает действовать на Покровском направлении, где состоялась почти треть его наступательных действий.

Смотрите также Россияне утверждают, что ВСУ контролируют Суджу: где расположен город и какое расстояние до Украины

Что происходит на фронте

Силы обороны отражали штурмы врага возле Волчанска: смотрите на карте

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте