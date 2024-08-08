За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог продовжує діяти на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку кількість атак за добу зросла до 3. ЗСУ відбивали штурмові дії російської армії біля Вовчанська та Тихого.

Сили оборони відбивали штурми ворога біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 5 спроб окупантів просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку воїни української армії відбивали 6 штурмових дій російських окупантів поблизу Спірного, Верхньокам’янського і Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 7 разів. Російська армія всі свої зусилля зосередила поблизу Часового Яру. Там же завдали двох авіаударів НАРами.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський противник завдав 19 авіаударів. За даними Генштабу ЗСУ, агресор скинув понад три десятки керованих бомб.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 28 штурмових дій в районах 10 різних населених пунктів. Воздвиженка, Желанне, Карлівка та Гродівка є основними напрямками зосередження зусиль окупантів. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 5 атак окупантів біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку військові російської армії здійснили дві спроби просування з боку Володимирівки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог атакував 4 рази. Усі атаки агресора не мали успіху.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.