За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог продовжує діяти на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій.
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Що відбувається на фронті
Сили оборони відбивали штурми ворога біля Вовчанська: дивіться на карті
Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті