россияне пытались наступать на Верхнекаменское, но неудачно. А возле Золотаровки захватчики вынуждены были бежать, потому что попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 10 июля.

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Поражение за поражением в Луганской области

Вблизи Золотаровки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось. То есть все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока захлебываются,

– говорится в сообщении.

россияне живут мечтами

Сергей Гайдай отметил, что россияне живут мнениями о том, как в начале марта захватили большую часть области. Однако это была отнюдь не молниеносная наступательная операция. Ведь в это время наши военные строили прочную линию обороны.

Впоследствии это наступление закончилось. Все, что оккупанты делают, это уничтожают большие города.

И как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу. За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов.

– пишет глава Луганской ОВА.

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