росіяни намагалися наступати на Верхньокам'янське, але невдало. А біля Золотарівки загарбники змушені були втікати, бо потрапили під артилерійський обстріл ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 10 липня.

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Поразка за поразкою на Луганщині

Поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокам'янське в них не вдався. Тобто всі їх намагання просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються,

– мовиться в повідомленні.

росіяни живуть мріями

Сергій Гайдай зазначив, що росіяни живуть думками про те, як на початку березня захопили більшу частину області. Проте це була аж ніяк не блискавична наступальна операція. Адже тим часом наші військові будували міцну лінію оборони.

Згодом цей наступ закінчився. Усе, що окупанти роблять, це нищать великі міста.

І як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця. За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст,

– пише голова Луганської ОВА.

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