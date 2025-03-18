Однако эта информация является выдумками россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Россияне заявили об очередной "победе"

В российских СМИ начала распространяться информация, что ВСУ 18 марта начали стягивать к границам Белгородской и Курской областей технику и личный состав. Вражеские так называемые "военкоры" заявляли, что в этом районе продолжаются бои, а артиллерия пытается не допустить прорыва украинских сил.

ВСУ для атаки якобы используют тяжелую бронетехнику и машины разминирования. Сообщается, что "прорыва линии обороны не допущено". Также россияне врали, что в Белгородскую область пыталась зайти пехота ВСУ.

Местные власти говорили, что под атаку ВСУ якобы попала Графовка Краснояружского района. Там якобы даже подорвались два человека на взрывном устройстве.

Также пропагандисты добавляют, что украинские бойцы использовали БПЛА, под которые якобы попал грузовик, что двигался, а водитель получил ранения. В другом населенном пункте Красная Яруга из-за дрона загорелся резервным трансформатор, а в районе села Степовое беспилотник попал в легковой автомобиль.

Как комментируют этот фейк в ЦПД

Андрей Коваленко отмечает, что боевые действия на границе продолжаются постоянно из-за активности вражеских ДРГ со стороны Белгородской области. Но россиянам выгодно подавать информацию, будто жертвами являются именно они, особенно им это необходимо перед разговором Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами,

– написал глава ЦПД.

Коваленко добавил, что Россия намеренно обвиняет Украину в нежелании завершить войну.

Напомним, СБУ предупреждала, что сейчас российские спецслужбы могут часто распространять в информационном пространстве антиукраинский контент. Таким образом враги хотят ухудшить общественно-политическую ситуацию в Украине и снизить уровень международной поддержки.