Однак ця інформація є вигадками росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Дивіться також Окупанти активізувалися на Запоріжжі: тривають бої за П'ятихатки та Малі Щербаки, – DeepState

Росіяни заявили про чергову "перемогу"

У російських ЗМІ почала поширюватися інформація, що ЗСУ 18 березня почали стягувати до кордонів Бєлгородської та Курської областей техніку та особовий склад. Ворожі так звані "воєнкори" заявляли, що в цьому районі тривають бої, а артилерія намагається не допустити прориву українських сил.

ЗСУ для атаки буцімто використовують важку бронетехніку та машини розмінування. Повідомляється, що "прориву лінії оборони не допущено". Також росіяни брехали, що в Бєлгородську область намагалася зайти піхота ЗСУ.

Місцева влада говорила, що під атаку ЗСУ начебто попала Графівка Краснояружського району. Там буцімто навіть підірвалися дві людини на вибуховому пристрої.

Також пропагандисти додають, що українські бійці використали БпЛА, під які нібито потрапила вантажівка, що рухалася, а водій отримав поранення. У іншому населеному пункті Червона Яруга через дрон спалахнув резервним трансформатор, а в районі села Степове безпілотник потрапив у легковий автомобіль.

Як коментують цей фейк у ЦПД

Андрій Коваленко зазначає, що бойові дії на прикордонні тривають постійно через активність ворожих ДРГ з боку Бєлгородської області. Але росіянам вигідно подавати інформацію, буцімто жертвами є саме вони, особливо їм це необхідно перед розмовою Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами,

– написав очільник ЦПД.

Коваленко додав, що Росія навмисно звинувачує Україну в небажанні завершити війну.

Нагадаємо, СБУ попереджала, що зараз російські спецслужби можуть часто поширювати в інформаційному просторі антиукраїнський контент. Таким чином вороги хочуть погіршити суспільно-політичну ситуацію в Україні та знизити рівень міжнародної підтримки.