Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что зона безопасности на границах с Россией должна была существовать еще с 2014 года. Если бы тогда ее сделали, то событий 2022 года можно было избежать.

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Чем важна Брянская область

По мнению Свитана, создавать линию обороны стоит от границ с Беларусью и заканчивать практически у российского Таганрога или Ростова-на-Дону. В таком случае обороняться было бы удобнее, поэтому логика точно есть.

Это дело времени, когда мы зайдем на территорию России, как сделали это на Курщине. Там ключевая задача такая же – создание демилитаризованной зоны. Оптимально ее создавать на российской земле,

– сказал полковник ВСУ в запасе.

Далее такую зону надо расширять на юг, чтобы защитить Харьков, Волчанск, а также на север – это как раз Брянская область. Поэтому это лишь вопрос времени, которое зависит от возможностей, замысла Генштаба, поддержки партнеров.

Брянское направление приоритетное по некоторым механизмам остановки логистических путей врага. Например, сейчас ВСУ находятся на газовой станции в Судже. Рядом с Брянском есть линейная станция в Унече, которая качает нефть по нефтепроводу "Дружба". Часть идет в Беларусь, далее в европейские страны.

Нефть важнее, чем газ, поэтому, думаю, это первая задача, которую надо выполнить, заходя на российскую территорию. Такая же картина на Белгородском направлении. Как только будут укомплектованы бригады, им могут поставить задачу зайти в Брянскую и Белгородскую области,

– предположил Роман Свитан.