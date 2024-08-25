Видео снято на камеру GoPro одного из украинских защитников. На нем видно, как наши военнослужащие сразу после десантирования перешли в огневой контакт.

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Мощное видео наступления ВСУ на Харьковщине

Бойцы высадились рядом с окопами россиян.

Окопная линия, пусть раз*бут ее нах*й!

– слышно на видео.

В 3 ОШБр рассказали, что вражеский пулеметчик открыл заградительный огонь, чтобы наши бойцы не подошли к вражеским окопам.

Российские снаряды разрывались рядом с нашими военными.

В бригаде пообещали, что и в дальнейшем будут делиться деталями и кадрами харьковского наступления.

Добавим, что ранее представитель 3 ОШБр Александр Бородин рассказал, что сейчас ситуация на Харьковщине стабильная, ВСУ продолжают удерживать освобожденные рубежи. Россияне пытаются контратаковать, но безуспешно.

Впрочем, особенно ситуация на этом направлении не изменилась. Но из-за потери позиций россиянам пришлось привлекать больше ресурсов и менять тактику, а это серьезно повлияло на них.

Как ВСУ наступают на Харьковщине: смотрите видео