Россияне изменили поведение на границе после нового наступления ВСУ на Курщине, – ГПСУ

Россияне активно кроют огнем Сумскую область. Для ударов по Украине враг больше всего использует артиллерию и БпЛА. А российская авиация стала чаще бить и по Черниговщине.

Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Напомним, Курской операции уже полгода, а на днях началось новое наступление ВСУ.

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Какова ситуация на границе после нового наступления ВСУ на Курщине

Нестандартных ситуаций нет на Сумщине, да и вообще на границе, сказал Андрей Демченко.

Ранее россияне пытались подойти к границе Украины по флангам в рамках Курской операции. Но сейчас уже не делают этого, ведь увидели, что расширить зону активных боевых действий не удастся.

К сожалению, Сумская область страдает от обстрелов больше всего.

В тех местах, где Силы обороны ведут наступательную операцию за пределами границы, конечно, количество обстрелов уменьшается. Враг не может там активно применять артиллерию,

– сказал спикер ГПСУ.

Несколько дней назад в ГПСУ заявили: в 2025 году российские ДРГ уже дважды пытались проникнуть на территорию Украины в Сумской и Харьковской областях.