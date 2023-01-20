Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. В перспективах поставок танков Украине есть 2 положительных момента.

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Leopard – это не панацея

Рассвет рассказал, что танки Leopard – это не панацея. Если нам дадут Т-72, Challenger или другие танки, то мы с ними справимся. Откладывать наступление до поставки Leopard не следует. Надо опираться на силы и средства, которые у нас будут.

Если их достаточно, тех, кто выполнит боевую задачу, это наступление нужно будет проводить. Плюс погода, от нее тоже очень зависит. Поэтому я бы не привязывал снабжение Leopard с наступлением. Как только примут решение по поставкам танков, это не будет касаться исключительно Leopard, наше командование примет решение пойти в наступление,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что Leopard может подойти уже в процессе нашего движения. Неделя – две не задержат наше наступление. Наши уже воевавшие танкисты смогут очень быстро освоить Leopard. Это все равно стандартный танк. К началу наступления они не опоздают, он начнется как только позволит погода – примерно это конец февраля.

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Другие танки для начала

По словам лётчика-инструктора, Столтенберг видит другие танки для начала наступления. В частности, это старые Т-72. Leopard мы в итоге все равно получим, потому что несколько стран готовы нам передать их. Просто есть логистические вопросы разных модификаций в Европе.

"В Европе сейчас 4 версии. Они разные. В "лысом" виде танк – это одно, но потом это каждая машина разная. По некоторым позициям даже пушки разные. Есть еще много разных технических моментов. Танки мы получим, наступательное оружие мы получим" , – заметил полковник ВСУ в запасе.

Как он отметил, Запад предоставляет нам необходимое наступательное вооружение. В частности, БМП, поддерживающие танки, орудия. Мы получим полный пакет для наступления. Просто на Западе решают вопросы замещения. В частности, когда Польша передала нам Т-72, которые уже на фронте, то просила Abrams у США, и они только сейчас заходят в страну.

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