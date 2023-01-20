Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. У перспективах постачання танків Україні є 2 позитивних моменти.

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Leopard – це не панацея

Світан розповів, що танки Leopard – це не панацея. Якщо нам дадуть Т-72, Challenger або інші танки, то ми й з ними впораємось. Відкладати наступ до постачання Leopard не треба. Треба спиратись на сили й засоби, які в нас будуть.

Якщо їх достатньо, тих, які виконають бойову задачу, цей наступ треба буде проводити. Плюс погода, від неї також дуже залежить. Тому я б не прив'язував постачання Leopard з наступом. Щойно приймуть рішення щодо постачання танків, це не буде стосуватись винятково Leopard, наше командування прийме рішення піти в наступ,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що Leopard може підійти вже у процесі нашого руху. Тиждень – два не затримають наш наступ. Наші танкісти, які вже воювали, зможуть дуже швидко освоїти Leopard. Це все одно стандартний танк. На початок наступу вони не запізняться, він почнеться щойно дозволить погода – приблизно це кінець лютого.

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Інші танки для початку

За словами льотчика-інструктора, Столтенберг бачить інші танки для початку наступу. Зокрема, це старі Т-72. Leopard ми в підсумку все одно отримаємо, бо декілька країн готові нам їх передати. Просто є логістичні питання різних модифікацій у Європі.

"У Європі зараз 4 версії. Вони різні. У "лисому" вигляді танк – це одне, але потім це кожна машина різна. По деяких позиціях навіть гармати різні. Є ще багато різних технічних моментів. Танки ми отримаємо, наступальну зброю ми отримаємо", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Як він зазначив, Захід надає нам необхідне наступальне озброєння. Зокрема, БМП, які підтримують танки, гармати. Ми отримаємо повний пакет для наступу. Просто на Заході вирішують питання заміщення. Зокрема, коли Польща передала нам Т-72, які вже на фронті, то просили Abrams у США, й вони лише зараз заходять у країну.

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