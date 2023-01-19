Питання постачання озброєння нашій державі можуть бути вирішені під час "Рамштайну-8" 20 січня. Багато західних політиків дедалі частіше заявляють, що Україна має отримати все, що необхідно для перемоги над Росією. Про це під час стріму розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.

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Коли Україна піде у масштабний контрнаступ

Так, після отримання Збройними Силами України усього необхідного озброєння у достатній кількості ніхто не буде нікого чекати. Наші захисники почнуть операцію щодо контрнаступу.

Щойно ми будемо готові, то шукатимемо слабке місце й одразу почнемо проведення контрнаступальної операції,

– наголосив військовий експерт.

Зараз нереально спрогнозувати, на якому саме напрямку це відбудеться, оскільки невідомо, яка ситуація буде на фронті на момент початку контрнаступальної операції щодо звільнення наших територій.

На думку Жданова, Україна буде готова до проведення масштабного контрнаступу ближче до другої половини весни. А саме – квітень – травень цього року.

"Можливо навіть, що окремі епізоди відбудуться раніше. Все залежатиме від ситуації", – підкреслив військовий експерт.

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Навіть Путін розуміє, що Росія вже програла

Сьогодні вже навіть Владімір Путін заговорив про мир. Так, під час звернення до росіян кремлівський диктатор заявив, начебто країна-агресорка "проводить "СВО", щоб завершити війну на Донбасі".

Фактично, якщо перекладати слова Путіна, він сказав: "Ми розпочали війну, щоб її не було",

– сказав Жданов.

На його думку, це свідчить про те, що навіть очільник Кремля розуміє, що Росії не перемогти. Крім того, українські захисники, попри усі складнощі, активно ліквідовують російських загарбників.

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