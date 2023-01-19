Про це 24 Каналу розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. За його словами, ЗСУ прицільно б'ють по ворожих позиціях на лівому березі Херсонщини.

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В ЗСУ повідомили про знищення великої кількості російських військових в селі Агаймани, що на окупованій частині Херсонщини. Там вони базувалися у будівлі школи, яка слугувала тимчасовою базою для мобілізованих з Криму перед фронтом. 12 січня там зафіксовано 3 влучання в школу та 2 у склад боєкомплектів.

Ситуація в Агайманах

"Це був умовно глибокий тил для російських найманців, але вони навіть в тому глибокому тилу не можуть себе відчувати спокійно", – зауважив очільник Херсонської облради.

Самойленко підкреслив, що українські збройні сили не дають росіянам відчути себе господарями на лівому березі Херсонщини: "Постійно тримають їх в тонусі".

Це було кілька днів тому, але наслідки потрапляння, окупанти відчувають і сьогодні,

– додав мовець.

Подібна ситуація, за його словами, відбувається і в місті Гола Пристань, Олешках. Він переконаний, що немає жодного місця на тимчасово окупованій території Херсонщини, де ворог міг би себе почувати спокійно.

Самойленко про ситуацію на Херсонщині: дивитись відео

ЗСУ атакують російські позиції на окупованій Херсонщині