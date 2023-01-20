Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, переговоры по поставкам танков для Украины будут продолжаться.
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Почему Украина пока не получила западные танки
Есть уже две положительные новости по поводу танков. Первая – немецкое руководство перестало утверждать, что передать танки Украине – невозможно. Вторая – там подчеркнули, что нет прямой зависимости от поставок танков из США и Германии, о чем говорилось ранее.
Хотя есть основания полагать, что партнеры здесь довольно медленные. Зеленский выразил правильное мнение, что пока они решают бюрократические вопросы, в Украине ежедневно гибнут люди. Правильное и корректное политическое заявление,
– заметил Солонтай.
Он подчеркнул – ВСУ четко показали, что не собираются переносить войну в Россию, а остановятся после освобождения государственной границы. Ведь Украина хочет достичь мира посредством западного вооружения, а не повысить эскалацию, как раньше могли думать некоторые западные политики.
Почему Украина еще не получила танки от Запада – Солонтай: смотрите видео
По мнению Солонтая, Украина пока не получила танки по ряду причин. Среди них – необходимость достаточного количества специалистов, запчастей, горючего и другой дополнительно-вспомогательной инфраструктуры. Не стоит забывать и об освоении техники, хотя украинские военные быстро учатся.
Союзники не договорились о танках на "Рамштайне"
- Во время "Рамштайна" международные союзники не смогли договориться о передаче для Украины танков. В кулуарах встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у партнеров пока нет единого мнения по передаче танков Leopard 2.
- Несмотря на это, в Польше готовятся натренировать танковую бригаду ВСУ. Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что его страна планирует как оснастить, так и подготовить украинских военных "в масштабе уровня бригады до конца марта".
- А 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что передаст Украине роту танков Leopard 2. Однако это, вероятно, нужно согласовать с союзниками.