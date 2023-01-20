Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, переговоры по поставкам танков для Украины будут продолжаться.

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Почему Украина пока не получила западные танки

Есть уже две положительные новости по поводу танков. Первая – немецкое руководство перестало утверждать, что передать танки Украине – невозможно. Вторая – там подчеркнули, что нет прямой зависимости от поставок танков из США и Германии, о чем говорилось ранее.

Хотя есть основания полагать, что партнеры здесь довольно медленные. Зеленский выразил правильное мнение, что пока они решают бюрократические вопросы, в Украине ежедневно гибнут люди. Правильное и корректное политическое заявление,

– заметил Солонтай.

Он подчеркнул – ВСУ четко показали, что не собираются переносить войну в Россию, а остановятся после освобождения государственной границы. Ведь Украина хочет достичь мира посредством западного вооружения, а не повысить эскалацию, как раньше могли думать некоторые западные политики.

Почему Украина еще не получила танки от Запада – Солонтай: смотрите видео

По мнению Солонтая, Украина пока не получила танки по ряду причин. Среди них – необходимость достаточного количества специалистов, запчастей, горючего и другой дополнительно-вспомогательной инфраструктуры. Не стоит забывать и об освоении техники, хотя украинские военные быстро учатся.

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