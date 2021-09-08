Скандальный Кива прокомментировал сдачу экзамена на адвоката и рассказал, почему это происходило на Закарпатье.

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Кива о месте сдачи экзамена на адвоката

На вопрос журналистов о месте экзамена Кива ответил, что ему 44 года и он сам может решать, где сдавать экзамен.

Почему на Закарпатье? Потому что Закарпатье – это край вечно красивой природы, и я сочетал полезное с приятным,

– заявил нардеп.

Далее Кива добавил, что там он "насыщался духовно и формировался морально".

Он также удивился, почему на этот счет возник такой ажиотаж. "У меня как минимум 2 высших образования, одно из которых я закончил с красным дипломом", – заявил он.

Пророссийский политик добавил, что адвокатура для него – это "часть истории, которой хотел для себя овладеть". Он также отметил, что представителям нынешней власти скоро нужны будут адвокаты, поскольку экономическая ситуация и жизнь людей сильно ухудшается.

Скандальный Кива сдал экзамен на адвоката: что известно