Скандальный Кива прокомментировал сдачу экзамена на адвоката и рассказал, почему это происходило на Закарпатье.
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Кива о месте сдачи экзамена на адвоката
На вопрос журналистов о месте экзамена Кива ответил, что ему 44 года и он сам может решать, где сдавать экзамен.
Почему на Закарпатье? Потому что Закарпатье – это край вечно красивой природы, и я сочетал полезное с приятным,
– заявил нардеп.
Далее Кива добавил, что там он "насыщался духовно и формировался морально".
Он также удивился, почему на этот счет возник такой ажиотаж. "У меня как минимум 2 высших образования, одно из которых я закончил с красным дипломом", – заявил он.
Пророссийский политик добавил, что адвокатура для него – это "часть истории, которой хотел для себя овладеть". Он также отметил, что представителям нынешней власти скоро нужны будут адвокаты, поскольку экономическая ситуация и жизнь людей сильно ухудшается.
Скандальный Кива сдал экзамен на адвоката: что известно
- Накануне из СМИ стало известно, что Илья Кива сдал экзамен на адвоката. Произошло это еще в январе 2021 года.
- Уже 8 сентября пророссийский политик и сам подтвердил это и добавил, что сейчас консультирует бесплатно.
- Кроме того, скандальный нардеп выразил желание работать не только адвокатом, но еще и проповедником и детским психологом.