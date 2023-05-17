Наталья Кравцова вспомнила на Media Center Украина - Ukrinform, что оборона Мариуполя длилась 86 дней – с 24 февраля по 20 мая 2022 года. Тогда последний боец гарнизона покинул территорию "Азовстали", пишет 24 Канал.

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Женщина вспомнила, как происходила оборона Мариуполя, площадь которого вместе с пригородами составляет 200 квадратных километров. Тогда на оборону города стали ориентировочно 7 – 8 тысяч украинских военных: бойцы ВСУ, пограничники, военные Нацгвардии, включая азовцев, Военно-морских сил.

По ее словам, ситуацию усложняло то, что в городе оставалось ориентировочно 400 тысяч гражданских, которые не могли уехать из-за блокировки россиян. Они погибали из-за ранения и отсутствия медицинской помощи.

В первые же дни логистические связи в Мариуполь уничтожили – военные вели бои, имея нехватку боекомплекта, вооружения, продуктов, лекарств. У них не было резерва и личного состава. Раненых бойцов не могли эвакуировать.

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Тогда разведка с азовцами вертолетами смогли доставить боекомплект, средства связи, медикаменты и продукты. Также туда доставили 72 бойца, вступивших в бой. "Дорогая жизнь" небом просуществовала только 10 дней.

Впоследствии крепость "Азовсталь" осталась единственным клочком украинской земли. Ее штурмы приостанавливались только тогда, когда российская авиация сбрасывала на комбинат фосфорные бомбы или многотонные бомбы ФАБ, которые пробивали бункеры на несколько этажей вниз и прятали под обломками сотни бойцов и гражданских, искавших там безопасности в бомбоубежищах,

– рассказала Наталья Кравцова.

По ее словам, каждый день было 100 – 120 вылетов врагов по "Азовстали". Все эти бомбы летели на головы наших защитников, сотни тел до сих пор находятся там под обломками бетона и землей.

"20 мая бойцы мариупольского гарнизона, защитники "Азовстали" вышли из комбината. Мы видели эти кадры, весь мир видел эти кадры – они выходили худые, изнуренные, раненые, истощенные, но они не подняли руки вверх. Ни один из них", – рассказала женщина.

Сын Натальи Кравцовой тогда тоже попал в плен. Она уже год ждет его возвращения.

Для меня и многих людей это самый страшный год в жизни. Год боя, год отчаяния, страха за жизнь родного человека. И только вера в то, что он вернется, дает мне силы каждый день подниматься с кровати и делать все, что я могу и не могу для того, чтобы ее освободить. И самая страшная фраза: "Вашего в списках обмененных нет",

– сквозь слезы рассказала мать защитника.

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