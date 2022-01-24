Причиной запрета въезда для Королевой и Шарипова стали гастроли в оккупированном Крыму. Концерт последнего в Литве отменили. Он был запланирован на вечер 23 января.
Интересно "Я враг": в Украину не впустили известного блогера Мильохина
На сколько гастролерам запретили въезд
Наташа Королева и Хабиб Шарипов не могут въехать на территорию Литвы минимум до 21 января 2027 года. То есть на протяжении следующих 5 лет они невъездные.
Такое решение принял департамент миграции при МВД Литвы по обращению Сейма по нацбезопасности и обороне. Соответствующее представление в МВД направили глава Сейма Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайти.
По словам чиновников, организаторы концертов должны учитывать геополитическую ситуацию, прежде чем приглашать кого-то выступать. В частности, Королева и Шарипов неоднократно выступали в оккупированном Россией Крыму.
Пожалуй, мы за несколько минут от прямых военных действий против наших друзей в Украине. Такие концерты – полное недоразумение,
– подчеркнул Касчюнас.
Наташе Королевой запретили въезд в Украину
- По меньшей мере до декабря 2022 года Наташе Королевой запрещен въезд в Украину. Причин этому несколько – выступления в оккупированном Крыму, поддержка главы Кремля Путина и членство в его партии "Единая Россия".
- Сама певица, которая родом из Киева, категорически не соглашалась с этим решением. В 2019 году она направила обращение к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он отменил решение суда, однако это ей не помогло.