Причиною заборони в'їзду для Корольової та Шаріпова стали гастролі в окупованому Криму. Концерт останнього в Литві скасували. Він був запланованим на вечір 23 січня.

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На скільки гастролерам заборонили в'їзд

Наташа Корольова та Хабіб Шаріпов не зможуть в'їхати на територію Литви щонайменше до 21 січня 2027 року. Тобто потягом наступних 5 років вони нев'їзні.

Таке рішення ухвалив департамент міграції при МВС Литви за зверненням Сейму з нацбезпеки та оборони. Відповідне подання до МВС скерували голова Сейму Лаурінас Касчюнас та депутат Вітаутас Юозапайті.

За словами посадовців, організатори концертів повинні враховувати геополітичну ситуацію, перш ніж запрошувати когось виступати. Зокрема, Корольова та Шаріпов неодноразово виступали в окупованому Росією Криму.

Мабуть, ми за кілька хвилин від прямих військових дій проти наших друзів в Україні. Такі концерти – повне непорозуміння,

– підкреслив Касчюнас.

Зверніть увагу! Литва не вперше забороняє в'їзд російським гастролерам. Ще у 2014 році на свою територію заборонили приїздити Йосифу Кобзону, Олегу Газманову та співачці Валерії. У 2019 році до списку нев'їзних потрапив Григорій Лепс, а в 2021 – Філіп Кіркоров.

Наташі Корольовій заборонили в'їзд до України