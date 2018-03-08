National Interest разъяснил разрешение Трампа на продажу оружия Украине

Решение администрации Дональда Трампа о разрешении импорта "Джавелинов" и снайперских винтовок Украине имеет символический, а не практический характер.

Такое мнение высказали эксперты издания National Interest, пишет "Голос Америки".

"Администрация Трампа хотела показать, что она меняет политику Обамы, однако, не хочет серьезно менять баланс сил", – считают эксперты.

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Они напомнили, что США сначала выдали разрешение на покупку на 41,5 миллионов долларов Barrett M107A1.50 крупнокалиберных снайперских винтовок, боевых ружей, глушителей, военных прицелов и уменьшителей вспышки.

Через несколько дней Государственный департамент объявил лицензирования поставок "Джавелинов" на 48 миллионов долларов, что хватит на 35 пусковых установок и 220 ракет.

Эксперты отметили, что количество оружия, на которое выдали лицензию, невероятно мало и этому есть объяснение – у Украины нет денег на большие закупки.

Через символическую важность импорта "Джавелин", Киев готов платить за небольшое количество дорогих противотанковых ракет, надеясь, что это побудит другие страны НАТО предоставить летальную помощь Украине,

– добавили эксперты.

Также они отметили, что "США предоставляют бесплатное обучение и нелетальную помощь, такую ​​как электронное оборудование, системы связи и контрбатарейная радары, которые, по мнению комментаторов, более нужны украинским военным".

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не имеет сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.