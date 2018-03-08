National Interest роз’яснив дозвіл Трампа на продаж зброї Україні

Рішення адміністрації Дональда Трампа про дозвіл імпорту "Джавелінів" та снайперських гвинтівок Україні має символічний, а не практичний характер.

Таку думку висловили експерти видання National Interest, пише "Голос Америки".

"Адміністрація Трампа хотіла показати, що вона змінює політику Обами, однак, на хоче серйозно змінювати баланс сил", – вважають експерти.

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Вони нагадали, що США спершу видали дозвіл на купівлю на 41,5 мільйонів доларів Barrett M107A1 .50 великокаліберних снайперських гвинтівок, бойових рушниць, глушників, військових прицілів та зменшувачів спалаху.

Через кілька днів Державний департамент оголосив ліцензування поставок "Джавелінів" на 48 мільйонів доларів, що вистачить на 35 пускових установок та 220 ракет.

Експерти наголосили, що кількість зброї, на яку видали ліцензію, є неймовірно малою і цьому є пояснення – в України немає грошей на більші закупівлі.

Через символічну важливість імпорту "Джавелінів", Київ готовий платити за невелику кількість дорогих протитанкових ракет, сподіваючись, що це спонукатиме інші країни НАТО надати летальну допомогу Україні,

– додали експерти.

Також вони зазначили, що "США, зрештою, надають безкоштовне навчання та нелетальну допомогу, таку як електронне обладнання, системи зв’язку та контрбатарейні радари, які, на думку коментаторів, більш потрібні українським військовим".

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.