Це не перемога, а оборудка, – експерт про "Джавеліни"

Протитанкові оборонні комплекси "Джавелін", угоду про продаж яких Україні ухвалив Держдеп США, не зможуть виконувати свою головну функцію – стримування російського агресора. Та й купівлею це теж назвати важко.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Велике питання доцільності цієї оборудки. Вартість "Джавелінів" у 14 разів перевищує вартість української "Стугни". Чому ми постійно підтримуємо американську промисловість? Не тільки ВПК, а й взагалі промисловий комплекс США, закуповуючи то локомотиви, то вугілля? "Стугна" нічим не поступається "Джавеліну". Через її набагато меншу вартість ми могли б у значно більшій мірі оснастити ЗСУ,

— переконаний Снєгирьов.

За його словами, насправді під час війни варто було б зосередити увагу на розвитку власного ВПК. Як говорить експерт, є таке поняття як державне оборонне замовлення. Гроші, які виділяються на армію, на її переоснащення, повинні були б у першу чергу йти на потреби власного ВПК відповідно до сучасних вітчизняних зразків.

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Крім того, наголошує Снєгирьов, за умовами угоди, "Джавеліни" зберігатимуться на Яворівському полігоні в Львівській області. Тобто не на передовій лінії фронту, де вони б виконували функцію стримування російського агресора.

Функціонально "Джавеліни" не виконуватимуть своє оборонне призначення. Коли говорять, що це знак, політичне рішення, яке свідчить про підтримку України Заходом, то це не відповідає дійсності. За якісь незрозумілі "знаки" не варто платити в 14 разів дорожче лише для того, щоб мати зброю, яка не буде використовуватися за призначенням. Це не перемога, а оборудка,

— вважає Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Держдепартамент США схвалив продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок "Джавелін" (37 пускових установок і 210 ракет) на суму 47 мільйонів доларів. Хоча раніше посол США в Україні Марі Йовановіч запевнила, що вони дістануться Україні абсолютно безкоштовно.

1 березня Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном. За його словами, у Росії створена і пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою. Під час його виступу навіть показали відео випробування цієї ракети. За словами Путіна, нова ракета володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту. Він також заявив, що Росія зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО. Фаза випробувань уже розпочалася.

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

Що таке "Стугна"? Вітчизняний противотанковий ракетний комплекс, розроблений Київським КБ "Луч".