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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аргумент проти Кремля, – Порошенко відреагував на історичне рішення США щодо "Джавелінів"

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко переконує, що фронт міжнародної оборонної підтримки України відкрито. А сталося це завдяки його домовленостями з американським керівництвом та завдяки двопартійній підтримці Конгресу.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Надихаюча новина з США. Україна отримає те, про що давно говорили, але не підтверджували, — "Джавеліни"! Згідно з моїми домовленостями з американським керівництвом та завдяки двопартійній підтримці Конгресу це стає реальністю. Фронт міжнародної оборонної підтримки України відкрито!" — наголосив український гарант.

За його словами, ця зброя в руках українських військових стане додатковим стримувальним аргументом проти російської агресії на Донбасі.

"Вдячний Президенту Дональду Трампу та всій команді підтримки України за важливе історичне рішення. Лише єдністю та солідарністю можна зупинити російського агресора та вберегти вільний світ від його маніакальних амбіцій!" — додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Держдеп США ухвалив рішення щодо надання Україні дозволу на придбання переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Теги: Новини України Новини політики Новини США Петро Порошенко Зброя Президент України
Джерело: 24 Канал
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